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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виталий Кравцов: «Трактор» предложил перевести контракт в бонусы, которые трудно получить. Надо набирать «очко за игру» и пройти первый раунд. Я сказал: «Извините, не согласен»

Нападающий Виталий Кравцов прокомментировал конфликтную ситуацию с «Трактором». Ранее появилась информация , что форвард не намерен играть за клуб в этом сезоне.

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