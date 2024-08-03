Необходимо переосмыслить конструкцию: в ВВС США заявили о приостановке на неопределенный срок работ по созданию истребителя шестого поколения США приостановили разработку истребителя шестого поколения.
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Необходимо переосмыслить конструкцию: в ВВС США заявили о приостановке на неопределенный срок работ по созданию истребителя шестого поколения США приостановили разработку истребителя шестого поколения.
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