Apple заплатит всего полмиллиарда евро по антимонопольной жалобе Spotify

По данным Financial Times, Apple получит первый в истории штраф от комиссии ЕС. Штраф составит около 500 миллионов евро и станет частью завершения дела, которое началось в 2019 году после того, как Spotify подала официальную жалобу.
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