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Попова: РФ уделяет особое внимание защите прав потребителей участникам СВО

Роспотребнадзор уделяет особое внимание в сфере защиты прав потребителей участникам СВО. Об этом 15 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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