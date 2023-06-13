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Чиновники снова решили посмеятся над пенсионерами с очередной индексацией !?

Чиновники снова решили посмеятся над пенсионерами с очередной индексацией !?

2 дня назад 41K прочитали  Фото взято из открытого доступа яндекс картинки. Чиновники - депутаты не перестают удивлять свой народ, а главное что, индексация пенсии для них обычное дела ,ведь на самом деле им не интересен народ и наши проблемы.

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