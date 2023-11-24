МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

Как заявил в беседе с РИА Новости глава второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев, попытки привлечь НАТО к решению вопросов относительно затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны могут повлечь плачевные последствия для всего региона.