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Полицейские украли у мужчины биткоины на 26 миллионов рублей и попались

Полицейские украли у мужчины биткоины на 26 миллионов рублей и попались

ФСБ задержала в Москве двух полицейских за хищение биткоинов на 26 млн руб В Москве сотрудники ФСБ задержали двух сотрудников полиции ОВД «Выхино-Жулебино» по подозрению в хищении десяти биткоинов стоимостью 26 миллионов рублей у криптоинвестора.

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Комментарии
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Константин Линьков
Вот на хрена угрохали столько денег в переименование милиции в полицию? Этих умников надо посадить на галеры отрабатывать бабки!
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