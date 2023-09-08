Полицейские украли у мужчины биткоины на 26 миллионов рублей и попались

ФСБ задержала в Москве двух полицейских за хищение биткоинов на 26 млн руб В Москве сотрудники ФСБ задержали двух сотрудников полиции ОВД «Выхино-Жулебино» по подозрению в хищении десяти биткоинов стоимостью 26 миллионов рублей у криптоинвестора.