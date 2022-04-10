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Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях сыграет с «Астаной», УНИКС примет «Автодор»

В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча. Московский ЦСКА в гостях встретится с казахстанской «Астаной».

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