Очередная апелляция поступила по делу генерала Попова, в котором слишком много странностей. Как минимум, необычно то, что на домашнем аресте настаивают и следствие, и защита, но Попова держат в заключении.
Защита снова пытается вытащить генерала Попова из СИЗО. В деле слишком много странностей
Комментарии
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Александр Макеев
Возможно, этим решением суд даёт сигнал тем, кто за спиной генерала совершал финансовые преступления и осознанно предавал Родину? Мол, генерал, хотя он не замешан в этих преступленияХ, но догадался о личности всех фигурантов и всех вас уже сдал. И его держат под стражей исключительно как ценного свидетеля для его защиты от тех, кто чинил вред России за спиной генерала? А оперативные силы занимаются розыском и задержанием этих преступников. Поэтому преступникам, которых ещё не поймали, лучше самим сдаться с повинной и тем самым существенно смягчить свою участь.
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