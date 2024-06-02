Защита снова пытается вытащить генерала Попова из СИЗО. В деле слишком много странностей

Александр Макеев

Возможно, этим решением суд даёт сигнал тем, кто за спиной генерала совершал финансовые преступления и осознанно предавал Родину? Мол, генерал, хотя он не замешан в этих преступленияХ, но догадался о личности всех фигурантов и всех вас уже сдал. И его держат под стражей исключительно как ценного свидетеля для его защиты от тех, кто чинил вред России за спиной генерала? А оперативные силы занимаются розыском и задержанием этих преступников. Поэтому преступникам, которых ещё не поймали, лучше самим сдаться с повинной и тем самым существенно смягчить свою участь.