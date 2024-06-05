Как договориться с начальством об удаленной работе: 5 способов

После пандемии многие сотрудники не захотели возвращаться в офисы, оценив все прелести удаленки. Если у вас на работе все еще обязательно всем ходить в офис, а вы очень хотите работать из дома, есть несколько способов переубедить начальство.
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