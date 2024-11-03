“Никакой семьи у меня бы и не было”, – Илья Авербух трогательно обратился к молодой жене

Известный хореограф Илья Авербух нашел нечто большее, чем просто гармонию искусства. Его слова, полные искренней признательности и теплоты, раскрывают глубину его чувств к супруге, актрисе Лизе Арзамасовой.
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