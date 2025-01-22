БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Суда снабжения Кригсмарине, дело «Альтмарка» и международное право

Суда снабжения Кригсмарине, дело «Альтмарка» и международное право

Руководство Рейхсмарине, а затем и Кригсмарине, понимало, что при отсутствии у Германии заморских баз для проведения операций в отдаленных океанских районах флоту необходим «плавучий тыл», о чем свидетельствовал и опыт Первой мировой войны.

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