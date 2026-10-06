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Поют под фонограмму за баснословные деньги: Пригожин о пяти интернет-звездах, которых не считает артистами

Поют под фонограмму за баснословные деньги: Пригожин о пяти интернет-звездах, которых не считает артистами

На эстраду пришли люди без музыкального образования и без голоса — зато с миллионной аудиторией в соцсетях.

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