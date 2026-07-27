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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Симмонс о том, что «Торонто» не защищал Марнера от критики: «Чушь, которую поддерживают только параноики из окружения Митча»

Журналист Toronto Sun Стив Симмонс прокомментировал слова Даррена Ферриса, представляющего интересы Митча Марнера .

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