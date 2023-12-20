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Аленичев о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» блестяще провел первую часть, но шансы против «Зенита» — 40 на 60»

Аленичев о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» блестяще провел первую часть, но шансы против «Зенита» — 40 на 60»

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 очка. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате лидером — и прямо скажем, этого мало кто ожидал, включая меня.

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