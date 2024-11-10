Темпы роста выручки TSMC по итогам октября замедлились Принято считать, что на...

Темпы роста выручки TSMC по итогам октября замедлилисьПринято считать, что наблюдаемый бум систем искусственного интеллекта в целом благоприятно влияет на финансовые показатели TSMC, которая является крупнейшим контрактным производителем чипов, но октябрьская статистика продемонстрировала замедление темпов роста выручки до минимального значения с февраля.
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