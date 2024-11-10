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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Темпы роста выручки TSMC по итогам октября замедлились Принято считать, что на...

Темпы роста выручки TSMC по итогам октября замедлились Принято считать, что на...

Темпы роста выручки TSMC по итогам октября замедлилисьПринято считать, что наблюдаемый бум систем искусственного интеллекта в целом благоприятно влияет на финансовые показатели TSMC, которая является крупнейшим контрактным производителем чипов, но октябрьская статистика продемонстрировала замедление темпов роста выручки до минимального значения с февраля.

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