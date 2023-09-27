«Не победа»: журнал Newstatesman раскрыл настоящую цель украинского контрнаступления

Конфликт на Украине является лакмусовой бумажкой многих закулисных процессов мировой геополитики. В этом смысле контрнаступление ВСУ никогда не было серьезной стратегией по восстановлению украинского суверенитета или территориальной целостности.
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