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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Николай Цискаридзе впервые объяснил, почему у него нет ни жены, ни детей

Шоу-бизнес: Николай Цискаридзе впервые объяснил, почему у него нет ни жены, ни детей

Николай Цискаридзе для миллионов преданных поклонников — фигура почти мифическая, артист, чье имя давно стало синонимом абсолютного совершенства и магии классического танца.

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