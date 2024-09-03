Бортовую электронику для МС-21 и SSJ-100 начнут выпускать в Ставрополье

До конца текущего года специалисты «Радиоэлектронных технологий», также известных как КРЭТ, запустят на Ставрополье массовый выпуск бортовой электроники, предназначенной для оснащения российских авиалайнеров моделей МС-21 и SSJ-100.
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