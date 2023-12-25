Самарская область получит 250 млн рублей на закупку трех «Валдаев»

Стоимость одной единицы речного судна составляет 155 млн рублей.В понедельник, 25 декабря, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале о том, что из федерального бюджета региональной казне будут предоставлены субсидии на суму в 250 млн рублей.
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