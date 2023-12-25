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Самарская область получит 250 млн рублей на закупку трех «Валдаев»

Самарская область получит 250 млн рублей на закупку трех «Валдаев»

Стоимость одной единицы речного судна составляет 155 млн рублей.В понедельник, 25 декабря, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале о том, что из федерального бюджета региональной казне будут предоставлены субсидии на суму в 250 млн рублей.

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