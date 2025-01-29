Новые полномочия полиции: что изменилось?

Имеет ли полиция право останавливать автомобили без причины? Могут ли они проверять военные документы у водителей и пассажиров? Каковы законные основания для использования оружия и проникновения в жилище? На вопросы читателей и зрителей в эфире ответил юрист Николай Гольбин.