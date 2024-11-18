Москвичей пригласили на фестиваль эффективных коммуникаций «Переговорка»

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ совместно со столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития приглашает москвичей на фестиваль эффективных коммуникаций «Переговорка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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