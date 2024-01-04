В Турции после взрывов в Иране заявили о конце атлантической эры

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек назвал «террористическим актом» взрывы в городе иранском городе Кирман, унесшим жизни более ста человек, по его словам, американский империализм и израильский сионизм «беспомощны».
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