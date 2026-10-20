В Иванове сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, сбившего несовершеннолетнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября в 19-10 в городе Иваново на улице Велижская, где неустановленный водитель, управляя неустановленным электровелосипедом, совершил наезд на переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода 13-летнего пешехода, после чего водитель электровелосипеда скрылся с места ДТП.
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