В Иванове сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, сбившего несовершеннолетнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября в 19-10 в городе Иваново на улице Велижская, где неустановленный водитель, управляя неустановленным электровелосипедом, совершил наезд на переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода 13-летнего пешехода, после чего водитель электровелосипеда скрылся с места ДТП.