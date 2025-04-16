В Смоленской области сотрудники таможни пресекли многомиллионую контрабанду сигарет

По бумагам, во въехавшем в Смоленскую область грузовике были молоко, кефир, сметана, йогурты, масло и другая «молочка» Сотрудники Смоленской таможни, выявив 152 000 пачек белорусских сигарет без специальных акцизных марок, общей стоимостью свыше 20,5 млн рублей, пресекли их нелегальный ввоз в страну.