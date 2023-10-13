Пивовары просят изменить требования к надписи о вреде алкоголя

Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП, включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) предложила внести изменения в техрегламент «О безопасности алкогольной продукции», который вступает в силу в 2024 г.
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