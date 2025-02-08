Одна страна вошла в пятерку по предоставлению военной помощи Украине

Финляндия занимает пятое место по объему оказанной Украине военной помощи на душу населения, на сегодняшний день страна передала Киеву 2,5 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии