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Одна страна вошла в пятерку по предоставлению военной помощи Украине

Одна страна вошла в пятерку по предоставлению военной помощи Украине

Финляндия занимает пятое место по объему оказанной Украине военной помощи на душу населения, на сегодняшний день страна передала Киеву 2,5 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

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