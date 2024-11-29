Экс-дипломат Бхадракумар: «Орешник» изменил ход конфликта на Украине

Новые баллистические ракеты России «Орешник» фундаментально изменили ход украинского кризиса. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал бывший индийский дипломат, эксперт по вопросам международной безопасности Мелкулангара Бхадракумар.
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