smi.today

4 340 подписчиков

УНИАН: В Днепропетровске прогремели новые взрывы

УНИАН: В Днепропетровске прогремели новые взрывы

В соответствии с информацией украинского издания УНИАН, 20 мая, в субботу, на территории города Днепропетровска вновь прогремели взрывы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх