Гордость не барокко: суд арестовал виллу брянского борца с коррупцией

У задержанных высокопоставленных сотрудников МВД резко улучшилось чувство стиля. Станислав Кучушев Яна Штурма Юлия Тимофеева Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области Уголовное дело о взяточничестве бывшего главы управления МВД по борьбе с коррупцией по Брянской области Юрия Соколова стало поводом для ареста его частного дома площадью 500 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии