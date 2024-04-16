Гордость не барокко: суд арестовал виллу брянского борца с коррупцией

У задержанных высокопоставленных сотрудников МВД резко улучшилось чувство стиля. Станислав Кучушев Яна Штурма Юлия Тимофеева Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области Уголовное дело о взяточничестве бывшего главы управления МВД по борьбе с коррупцией по Брянской области Юрия Соколова стало поводом для ареста его частного дома площадью 500 кв.