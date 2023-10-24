Шмыгаль заявил, что склады с боеприпасами во всём мире опустели: У России есть преимущество

Украинский премьер Денис Шмыгаль призвал производить боеприпасы на Украине.Поставки боеприпасов для ВСУ из разных стран мира истощили их же склады, которые, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, пусты.
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