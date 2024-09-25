Турция уходит от газа России и Туркменистана

Провал проекта газового свопа между Турцией и Туркменистаном в сочетании с сосредоточенностью Анкары на западном СПГ, поднимают вопросы о будущем экспорта туркменского газа, а также о создании российско-турецкого энергетического хаба.
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