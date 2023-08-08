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Гаджиев о Соломатине в зоне СВО: «Он всегда был бойцом на футбольном поле. У меня отношение к защитникам своей Отчизны схоже с тем, которое было в годы Великой Отечественной»

Гаджиев о Соломатине в зоне СВО: «Он всегда был бойцом на футбольном поле. У меня отношение к защитникам своей Отчизны схоже с тем, которое было в годы Великой Отечественной»

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и украинской «Оболони» подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Артемовск (Бахмут).

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