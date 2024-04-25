Карельские поисковики приглашают на автопробег

Автомобильный рейд пройдет в одиннадцатый раз, маршрут изменится Автомобильный рейд пройдет в одиннадцатый раз, маршрут изменится Карельские поисковики приглашают желающих принять участие в ежегодном авто-мотопробеге «Победим вместе» (0+).
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