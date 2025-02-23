В Греции назвали исторической ошибкой разговор премьера Мицотакиса с Зеленским

Разговор премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса с президентом Украины Владимиром Зеленским назвали преступной ошибкой и дипломатическим преступлением, сообщает 22 февраля греческий новостной портал Banking News (BN).
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