Около 20 тысяч жителей региона воспользовались «Социальным навигатором Кузбасса»

Портал содержит информацию о льготах, которые жителям региона оказывают различные ведомства. Быстро и просто о полагающихся мерах поддержки в «Социальном навигаторе Кузбасса» могут узнать родители с детьми, инвалиды, малообеспеченные семьи, ветераны труда, участники СВО и члены их семей, другие категории льготников.