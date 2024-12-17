Аукциона на транзит газа не было: Украина не провела долгосрочное бронирование Татьяна АрестоваСитуация с продолжением поставок газа через Украину в Европу остается неопределенной и усугубляется новостями, что запланированный на 9 декабря аукцион по долгосрочному бронированию мощностей ГТС не был проведен.