Аукциона на транзит газа не было: Украина не провела долгосрочное бронирование Татьяна АрестоваСитуация с продолжением поставок газа через Украину в Европу остается неопределенной и усугубляется новостями, что запланированный на 9 декабря аукцион по долгосрочному бронированию мощностей ГТС не был проведен.
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