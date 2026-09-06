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Ночное небо, которое вы никогда не видели: магия снимков самоучки из Болгарии

Ночное небо, которое вы никогда не видели: магия снимков самоучки из Болгарии

Болгарский энтузиаст фотографии Михаил Минков представил новую серию работ. Его проект посвящен величественной красоте ночного неба, россыпям звезд и таинственному свечению Млечного Пути.

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