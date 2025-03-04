США приостановили военную помощь Украине: ПВО и HIMARS под угрозой

Приостановка американской помощи Украине вызвала нехватку ракет для ПВО и снарядов HIMARS. Депутат Гончаренко выразил беспокойство, а Зеленский после инцидента в Белом доме отказался извиняться перед Трампом.
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