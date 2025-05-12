Сила в правде
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Сила в правде

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Мощнее "Орешника": Путин ответил на ультиматум Европы. Трамп подыграл, Эрдоган включился в игру - "Переломный момент"

Мощнее "Орешника": Путин ответил на ультиматум Европы. Трамп подыграл, Эрдоган включился в игру - "Переломный момент"

Ещё пару дней назад многие с тревогой следили за тем, что происходит с полигоном Капустин Яр - там закрыли воздушное пространство.

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