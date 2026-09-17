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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Факела» Нетфуллин о пенальти «Зенита»: «Вроде ввели ВАР, а ощущение, что только хуже стало. Не хочется комментировать, честно»

Полузащитник « Факела » Равиль Нетфуллин оценил решение ЭСК по поводу пенальти в ворота воронежской команды в матче 6-го тура РПЛ против « Зенита » (0:1).

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