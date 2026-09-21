Орловского полицейского осудили за мошенничество на миллион рублей

Полицейский обманом получил 1 млн рублей, обещая помощь в прекращении уголовного дела. Суд приговорил его к принудительным работам на 2 года и лишению права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года.
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