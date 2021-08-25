В среду в Рязани отключили холодную улицу на четырёх улицах

До 17:00 без снабжения будут дома по следующим адресам: улица Пронская: дома №№ 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64 корпус 1, 66, 68, 70, 72, 74, 74 корпус 1, 82, 84, 86, 88, 88 корпус 1, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 104 корпус 1; улица Хлебная: дома №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корпус 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67; улица Чкалова: дом №9 (школа №17).