Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ пошли в новое наступление. Согласовано с Трампом?

ВСУ пошли в новое наступление. Согласовано с Трампом?

Каналы военкоров утром в воскресенье сообщают о новой попытке наступления украинской армии в Курской области – задействована бронетехника с тралами разминирования и эффективные системы РЭБ, по российским позициям наносятся удары НАТОскими РСЗО.

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