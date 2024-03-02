Стартовали областные соревнования конников на лошадях мезенской породы

Они призваны выявить лучших представителей уникальной породы и проводятся в Мезенском округе ежегодноОткрывая соревнования, министр агропромышленного комплекса и торговли Ирина Бажанова подчеркнула их важность, отметив, что мезенские состязания стали значимым событием не только для округа, но и для всей Архангельской области, где преимущественно проживают представители этой породы лошадей.