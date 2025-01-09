В Челябинской области 12-летняя девочка спасла семью от огня

Ребенок спас свою семью от пожара в уральском городе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Златоусте ночью 8 января в одном из домохозяйств загорелась надворная постройка.
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