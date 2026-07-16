Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС против России ради защиты бизнеса миллиардера

Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Как пишет Financial Times, Афины выступили против новых ограничений, чтобы защитить греческую судоходную компанию Dynagas, принадлежащую миллиардеру Георгию Прокопиу.
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