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Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС против России ради защиты бизнеса миллиардера

Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС против России ради защиты бизнеса миллиардера

Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Как пишет Financial Times, Афины выступили против новых ограничений, чтобы защитить греческую судоходную компанию Dynagas, принадлежащую миллиардеру Георгию Прокопиу.

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