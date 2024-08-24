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ВСУ угрожают расправой, наёмники сразу стреляют: Бабушка три дня пряталась в яме, ожидая спасения

ВСУ угрожают расправой, наёмники сразу стреляют: Бабушка три дня пряталась в яме, ожидая спасения

Бабушка из Курской области три дня пряталась в заросшей травой яме, спасаясь от боевиков ВСУ. Другие эвакуированные вспоминают, как украинские военные угрожали расправой, а польские наёмники сразу открывали огонь.

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