Стало известно о переходе грузинского футболиста в клуб «Пари Сен-Жермен»

Футболист Кварацхелия перешел во французский клуб «Пари Сен-Жермен» Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», сообщил в соцсети Х журналист Фабрицио Романо.
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