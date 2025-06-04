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В Мытищах дети Шавката и Малики превратили обелиск «Воин-освободитель» в футбольную площадку: залезали на памятник, срывали буквы

В Мытищах дети Шавката и Малики превратили обелиск «Воин-освободитель» в футбольную площадку: залезали на памятник, срывали буквы

Avia.pro - СМИ В подмосковных Мытищах разгорелся скандал вокруг обелиска «Воин-освободитель» на улице Мира.

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